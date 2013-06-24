Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів про захист національних інтересів держави в умовах воєнного стану. У ній узяли участь Генеральний прокурор України Андрій Костін, голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, директор НАБУ Семен Кривонос, заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун.

«Передусім — питання протидії зрадникам, колабораціоністам і особам, які виправдовують російську агресію в різних сферах і допомагають ворогу. Також маємо докладно обговорити механізм застосування санкцій нашою державою та взаємодію з партнерами, щоб наші санкційні режими були синхронізовані», — сказав Володимир Зеленський.

Василь Малюк доповів про проведення контрдиверсійних та контррозвідувальних заходів в Україні, розслідування фактів державної зради, колабораціонізму та застосування санкцій до зрадників і колабораціоністів.

Олексій Сухачов розповів про розслідування справ про незаконний перетин державного кордону, зокрема особами, які є фігурантами кримінальних проваджень.

«Більш ніж достатньо структур і персоналу займаються охороною нашого державного кордону й повинні протидіяти незаконному його перетину. Щодо кожного випадку втечі фігурантів кримінальних проваджень потрібна чітка відповідь, висновки та хто конкретно буде за це відповідати», — зазначив Президент.

Ігор Клименко доповів про посилення охорони державного кордону для припинення діяльності каналів незаконного перевезення українців, повідомляє Офіс Президента.