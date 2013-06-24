21 березня, у гібридному форматі відбулось восьме засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Українську делегацію, до складу якої онлайн та офлайн увійшли понад 70 представників органів влади, на засіданні очолив Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.

Відкриваючи засідання, він відзначив важливість відновлення засідань Комітету асоціації після майже чотирирічної перерви внаслідок повномасштабної агресії росії проти України. Нагадаємо, сьоме засідання відбулось у листопаді 2021 року у Брюсселі.

«Незважаючи на таку тривалу паузу, наша співпраця за цей час лише зміцнилася. Символічно, що саме цього дня, 11 років тому, під час спеціального Саміту Україна-ЄС було підписано політичну частину Угоди про асоціацію, – наголосив під час вступного слова Олександр Ільков. – За ці роки Україна досягла значного прогресу в імплементації Угоди. Станом на сьогодні 81% наших зобов'язань в межах Угоди про асоціацію імплементовано в українське законодавство».

Генеральний директор зазначив, що в контексті руху України до членства в ЄС, виконання Угоди про асоціацію є важливим аспектом в наближенні до норм Європейського Союзу.

«Попри виклики, спричинені триваючою війною, Україна не лише не зупинила процес євроінтеграції, а й значно прискорила його. Ми подали заявку на членство в ЄС та, завдяки проведеним реформам та підтримці ЄС, отримали статус країни-кандидата, – підкреслив Олександр Ільков. – Паралельно з виконанням Угоди про асоціацію, спільно з Єврокомісією здійснюємо процес скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС. Ми вже завершили двосторонні зустрічі за трьома з шести Кластерів, а саме «Основи процесу вступу до ЄС», «Внутрішній ринок» та «Зовнішні відносини».

Під час засідання сторони розглянули широке коло питань, зокрема відносини Україна-ЄС в умовах агресивної війни росії проти України, включно з зовнішньою та безпековою політикою; посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки; економічну та іншу секторальну співпрацю; імплементацію Угоди про асоціацію у контексті вступу України до ЄС та інше.

Згідно з даними «Пульсу угоди», Україна демонструє найвищі показники виконання Угоди про асоціацію за такими сферами: інтелектуальна власність – 98%, освіта навчання та молодь – 97%, статистика та обмін інформацією – 96%, гуманітарна політика – 94%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 93%, державні закупівлі – 92%, політичний діалог, національна безпека та оборона – 91%, підприємництво – 91%, митні питання – 91%.

В Брюсселі Україну представляли, зокрема, заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов, суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Керівник експертної групи двосторонніх органів асоціації Україна-ЄС Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Кулієв та інші. Онлайн, зокрема, виступили профільні заступники міністрів України.

З боку ЄС головували Директор зі зв’язків із Україною DG ENEST Анна Ярош-Фріс, а також керуючий Директор з питань Східної Європи, росії, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ при Європейській службі зовнішньої діяльності Майкл Зіберт.

За результатами зустрічі сторони відзначили суттєвий прогрес України щодо виконання зобовʼязань в межах Угоди про асоціацію та окреслили наступні кроки.

Довідково

Комітет асоціації Україна-ЄС є найвищим органом асоціації на експертному рівні, складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Комітет надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації.

Засідання Комітету асоціації Україна-ЄС – це зустрічі на регулярній основі, на яких представники України та Європейського Союзу обговорюють хід виконання Угоди про асоціацію та питання двосторонньої співпраці.