Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк провів зустріч з міністром оборони Фінляндії Антті Хяккяненом. Посадовці обговорили оборонні потреби України та ключові напрями співпраці. Від української сторони в переговорах з іноземними партнерами брали участь заступники міністра оборони Сергій Боєв та Валерій Чуркін.

На початку зустрічі Іван Гаврилюк подякував народу та уряду Фінляндії за стійку підтримку ЄС України в боротьбі з російським агресором. Перший заступник міністра оборони ознайомив фінських партнерів з поточною ситуацією на полі бою та пріоритетними потребами наших Сил оборони.

Іван Гаврилюк повідомив, що попри запроваджені міжнародні санкції ворог продовжує нарощувати виробництво далекобійних засобів ураження, використовуючи електронні компоненти іноземного походження. Він наголосив, що російська федерація збільшує виробництво балістичних ракет, протистояти яким здатні лише сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Перший заступник міністра оборони зазначив, що посилення спроможностей ППО залишається потребою з найвищим пріоритетом для України.

«Підтримка та посилення спроможностей у засобах протиповітряної оборони має для нас надважливе значення. Ворог часто завдає ракетних ударів по містах України, руйнує об’єкти інфраструктури», — повідомив Іван Гаврилюк.

Українська сторона ознайомила партнерів з досвідом застосування на полі бою безпілотних та роботизованих систем. Урядовці обговорили потенційні можливості співпраці в розробленні та виробництві інноваційних озброєнь.

Антті Хяккянен підтвердив подальшу підтримку України в боротьбі з російським агресором та питаннях досягнення справедливого миру, повідомляє Міноборони.