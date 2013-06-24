Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з європейським комісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка прибула з офіційним візитом до Києва, співпрацю для посилення стійкості української енергетичної системи та підготовку до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Герман Галущенко зазначив, що ситуація в енергосистемі після масованих російських атак - досить складна.

«Ми втратили вже більше 8 ГВт. Але ми працюємо над відновленням постраждалих об’єктів і будемо відновлювати максимально все, що можливо. Термінові рішення також передбачають збільшення генерації до наступної зими, зокрема маневрових потужностей», - зазначив Міністр.

Єврокомісар Кадрі Сімсон зазначила, що Європейський Союз підтримає Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, аби промисловість і домогосподарства не мали обмежень в електропостачанні.

Сторони обговорили потреби українського енергосектору в обладнанні, яке може бути надане європейськими партнерами. Окрему увагу було приділено питанням фінансової підтримки, зокрема через механізми Фонду підтримки енергетики України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. Крім цього, наголошувалося на важливості потенціалу міждержавних перетинів між Україною та європейськими державами, що дає можливість залучати електроенергію для балансування системи.

Під час зустрічі обговорювалася координація міжнародної співпраці для посилення тиску на росію та витіснення країни-агресора зі світових енергетичних ринків. У цьому контексті йшлося, зокрема, про завершення дії контракту на транзит російського газу до Європи.

«ЄС готувався до цього два роки. Ми знаємо, що росія - ненадійний постачальник газу», - підкреслила єврокомісар, нагадавши, що рф неодноразово маніпулювала цінами на газовому ринку.

Також Кадрі Сімсон повідомила про намір Єврокомісії схвалити новий пакет санкцій проти росії.

«Санкції мають позбавити росію можливості бути будь-яким гравцем на світових ринках», - зазначив своєю чергою Герман Галущенко.

Окремо під час зустрічі обговорювалися питання інтеграції українських енергетичних ринків до європейських та здійснення відповідної нормативно-правової підготовки.