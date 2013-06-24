Міністерство оборони продовжує реформи, спрямовані на посилення захисту прав військовослужбовців. Про це заявила заступниця міністра Наталія Калмикова під час зустрічі з делегацією Ради Європи на чолі з керівником департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правової співпраці РЄ Фредеріком Долтом. На зустрічі були присутні представники відповідних департаментів та управлінь Міноборони.

Особливу увагу було надано роботі новоствореного Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

«Ми впроваджуємо комплексний підхід до питання захисту прав військовослужбовців. Він передбачатиме відлагоджений механізм реагування на конкретні скарги з подальшими заходами з відновлення прав. Однак захист прав — лише один з багатьох блоків побудови нової системи у військах, в центрі якої стоїть людина», — заявила Наталія Калмикова.

Керівник департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правової співпраці РЄ зауважив, що нині реалізують десятки проєктів із захисту прав людини: «У нас є окремі програми навчання юридичних фахівців з різних аспектів захисту прав людини. З початку повномасштабної війни в Україні ми фактично подвоїли наші зусилля», повідомляє Міноборони.