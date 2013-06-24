У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся міжнародний форум «Kyiv StratCom Forum 2025: Інформаційна стійкість України в умовах глобальних змін». Партнери заходу — Представництво ЄС в Україні, Представництво НАТО в Україні, офіс UNDP та Practitioners’ Network for European Development Cooperation (Естонія).

Відкриваючи форум, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький наголосив, що в умовах російського повномасштабного вторгнення особливо важлива професійна дискусія про те, як посилити голос України на міжнародній арені, захистити українське суспільство від руйнівних викликів для інформаційної безпеки та консолідувати громадян довкола спільної візії нашого майбутнього.

«На фахівцях з комунікацій, інформаційних технологій, національної безпеки, журналістах, лідерах громадської думки, діячах культури лежить велика відповідальність. Органи влади потребують вашої експертизи і громадянської позиції, щоб ефективно реалізувати стратегії інформаційної безпеки, мати конструктивний діалог із суспільством, глибоко травмованим війною», — сказав міністр.

Микола Точицький вказав на важливість протистояти російським інформаційним атакам на ключові державні інституції України та демократичні процедури у всьому світі.

«росія ніколи не дасть спокою Україні й не визнає наше право існувати як окрема суверенна нація. Захистити й утвердити це наше право — завдання номер один для всієї системи державних стратегічних комунікацій України», — підкреслив він.

Kyiv StratCom Forum вчетверте об’єднав зусилля дипломатів, представників уряду, експертного середовища, журналістів і громадянського суспільства. Його програма передбачає обговорення стратегії дій України у воєнний час, посилення співпраці партнерів, координації багаторівневої оборони в умовах інформаційної війни, а також викликів комунікації на прифронтових і тимчасово окупованих територіях, повідомляє МКСК.