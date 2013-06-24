3 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі глави МЗС України Андрія Сибіги. Це була перша зустріч у такому форматі, участь в якій взяв Держсекретар США Марко Рубіо.

У виступі міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність союзникам за їхню підтримку України та збільшення обсягів військової допомоги протягом перших місяців 2025 року. Він наголосив, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру, відзначив лідерство США у мирних зусиллях та нагадав про безумовну згоду України на повне 30-денне припинення вогню. Міністр зауважив, що з російського боку у відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

Андрій Сибіга також поінформував присутніх про конкретні випадки порушення росією домовленостей про припинення вогню щодо об’єктів енергетики та підкреслив, що припинення вогню в Чорному морі має поширюватися на портову інфраструктуру та не стосується військових кораблів рф. Він заявив, що Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

«Ми переконані, що час посилювати тиск на росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск — це єдиний спосіб змусити росію ставитися до миру серйозно», — наголосив міністр.

Андрій Сибіга вкотре повторив принципові позиції України, які не можуть підлягати обговоренню в контексті мирних зусиль: Україна ніколи не визнає російської окупації своїх територій; не може бути жодних обмежень щодо української армії, обороноздатності чи військової допомоги партнерів; жодна третя країна не може блокувати вибір Україною альянсів чи союзів. Він нагадав, що майбутнє членство України в НАТО зафіксовано юридично як у Конституції України, так і в рішеннях самітів НАТО, зокрема попереднього саміту у Вашингтоні.

Міністр звернув увагу союзників, що Україна на сьогодні є силою, яка зміцнює безпеку всього євроатлантичного простору. Саме Україна стримує агресивну росію, яка є основною загрозою для Альянсу. Українська армія — найбільша сухопутна армія континенту з унікальним досвідом, а наша держава витрачає 26% на оборону та здатна виробляти мільйони безпілотників на рік серед інших досягнень українського високотехнологічного ВПК.

«Україна вже є та буде потужною військовою силою на сході Європи. Стратегічний вибір, який стоїть перед вами, полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО чи поза НАТО», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс нині один з найбільш динамічних у світі, і закликав союзників продовжити збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї. Він також підтримав обговорення надійних гарантій безпеки для України в межах коаліції рішучих за лідерства Великої Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море. Глава МЗС наголосив на пріоритетних короткострокових потребах України, серед яких додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони й інше обладнання.

Серед ключових позицій, які висловили більшість учасників засідання, була підтримка мирних зусиль США та наголос на тому, що саме Україна робить кроки до миру, в той час як росія зволікає. Більшість союзників також схвалили заклик до посилення тиску на росію для примусу її до миру, а також збільшення підтримки України та її обороноздатності. Окремі держави-члени НАТО оголосили про конкретні нові зобов’язання та пакети допомоги, які буде оголошено найближчим часом, повідомляє МЗС.