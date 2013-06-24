Президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на засіданні Європейської ради у Брюсселі. Він подякував усім лідерам ЄС і їхнім країнам за підтримку та єдність.

«Разом ми врятували тисячі українських життів і довели, що війна в Європі не піде на користь агресору. Разом ми маємо зупинити цю війну. Разом ми маємо забезпечити умови для такого миру, який потрібен нам, українцям, вашим народам і всій Європі», — сказав Президент.

Глава держави представив кожен із п’яти пунктів плану перемоги й закликав лідерів європейських країн його підтримати, щоб запобігти намірам росії продовжувати агресію.

«Нам потрібно посилитися зараз. План перемоги розрахований саме на цей період. І я закликаю всіх вас допомогти втілити його в життя. Якщо ми почнемо зараз і дотримуватимемося плану перемоги, то зможемо закінчити цю війну не пізніше наступного року», — наголосив Володимир Зеленський, повідомляє Офіс Президента.

Докладно про зустрічі у Брюсселі — в наступному номері.