Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук з виконавчим директором WWF-Україна Богданом Вихором підписали Меморандум про співпрацю між Міндовкілля та WWF-Україна. Ключовими напрямом діяльності на цьому етапі стане спільна робота над створенням в Україні пралісових пам'яток природи загальнодержавного значення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Цей Меморандум є кроком до формування нашої спільної інформаційно-технологічної платформи для обміну досвідом, проведення наукових досліджень і залучення експертів різних галузей до вирішення екологічних проблем. Таким чином, Міндовкілля і WWF-Україна об’єднують свої ресурси та досвід для відновлення природи і розвитку інноваційних підходів до захисту довкілля», - зазначила Світлана Гринчук.

Міндовкілля вже ухвалило клопотання щодо надання для понад 750 га лісів статусу пралісів та квазіпралісів на територіях низки лісництв – Верхньобистрянського, Вучківського, Запереділянського, Ізківського, Лопушнянського, Майданського та Міжгірського. Триває підготовчий етап проекту «Інтеграція підходів збереження біорізноманіття у попереднє планування лінійної транспортної інфраструктури в Україні». Цей проект має на меті інтегрувати заходи зі збереження біорізноманіття у попереднє планування транспортної інфраструктури в Україні. Фахівці WWF-Україна уже допомагали в розробці планів дій щодо збереження зубра, ведмедя бурого, рисі та осетрових риб в Україні, які були затверджені наказами Міндовкілля.

«Фокус нашої співпраці – не тільки проекти зі збереження біорізноманіття та ефективний менеджмент ПЗФ, але і протидія екоциду, адаптація до зміни клімату, а також гармонізація українського законодавства та європейського. Дякую WWF-Україна за ініціативність та системний підхід до нашої спільної мети. Адже найважливіше, що ми можемо зробити сьогодні, коли пріоритетом держави є безпека та обороноздатність, – згуртуватися та об’єднати наші зусилля. Впевнена, попереду багато цікавих та важливих проектів», - наголосила Світлана Гринчук.