Україна рішуче налаштована посилювати санкційний тиск на державу-агресора та сподівається на продовження ефективної співпраці з партнерами в питаннях санкційної політики. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко з послами країн G7. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна за підтримки своїх міжнародних партнерів налаштована продовжувати тиск на російську федерацію шляхом комплексної та скоординованої санкційної політики. Ми сподіваємося, що завдяки співпраці ми зможемо посилити ефективність санкційної політики та надіслати чіткий і зрозумілий сигнал тим, хто прагне підірвати нашу колективну безпеку», - зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі заступник Міністра економіки, член Міжвідомчої групи з питань реалізації державної санкційної політики Олексій Соболев ознайомив присутніх з підходами України до питань реалізації санкційної політики, механізмами підготовки, опрацювання, запровадження санкцій, стягнення майна підсанкційних осіб.

«За час роботи МРГ з питань реалізації державної санкційної політики опрацьовано, ухвалено Радою національної безпеки та оборони та введено в дію Указами Президента України санкції проти майже 5 000 фізичних осіб 3 000 юридичних осіб. На підставі позовів Міністерства юстиції ВАСУ вже ухвалено 16 позитивних рішень по вилученню майна підсанкційних осіб, майно перейшло до держави. У свою чергу конфісковані у підсанційних осіб кошти – а це 17 млрд гривень - спрямовані до цільового фонду бюджету України на відшкодування збитків, завданих російською агресією», - розповів Олексій Соболев.

Також заступник Міністра економіки детально зупинився на планах України в питаннях санкційної політики на 2023 рік. Як розповів Олексій Соболев, цього року ключовими напрямками роботи України в питаннях санкційної політики будуть зокрема: