Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло працює майже рік. За цей час понад 86 тисяч українців звернулися по допомогу на поточні та капітальні ремонти. Підтверджено виплати 52,4 тисячі заявників на загальну суму 5,6 мільярда гривень. Ще майже 13 тисяч українців подали заяви на отримання житлових сертифікатів за повністю знищене житло загальною сумою на 10,1 мільярда гривень. І вже 2402 заявники успішно реалізували житлові сертифікати, придбавши нове житло замість знищеного. Найчастіше купують в Київській області та місті Київ, також має попит нерухомість у Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Сумарна вартість придбаного житла — майже 5 мільярдів гривень. А найбільше заяв на отримання державної програми компенсацій — і за пошкоджене, і за зруйноване житло — надійшло з Харківської, Київської, Донецької та Миколаївської областей.

Послугу «єВідновлення» розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки проєкту USAID Ukraine — USAID Україна TAPAS Project / Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, повідомляє Мінінфраструктури.