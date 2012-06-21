Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Уже 4 300 закоханих пар в області зареєстрували відносини, а саме у режимі «шлюб за добу» цього року поєднали свої долі уже 2,5 тисячі пар на Луганщині. За даними Головного управління юстиції в області, цей показник на 82% перевищує показник з розлучень. Серед тих, хто скористався проектом «Шлюб за добу», з року в рік більше саме людей з окупованої території.
«Вони хочуть мати українські документи, оскільки вже є такі випадки, коли люди бажають зареєструвати дитину в українському відділі реєстрації актів цивільного стану, але через те, що їхній шлюб був зареєстрований лише на окупованій території – він вважається з точки зору українського законодавства не дійсним. І на сьогодні у нас вже є рішення судів на виконання, коли крім факту народження дитини, за заявою батьків, суд ще встановлює факт їхнього шлюбу», – розповідає начальник Головного управління юстиції у Луганській області Тетяна Філатова.
Щоправда, за її словами, поки «такі рішення пілотні, вони лише починають виноситися судами області, і поки що їх – одиниці».
Загалом з початку 2019 року на українській Луганщині народилося понад 3 700 немовлят. Уже 88% новонароджених малюків отримали свої перші документи безпосередньо у пологових будинках.