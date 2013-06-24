Дніпропетровщина стала першим регіоном, де у квітні 2022 року запрацював центр «Я – Маріуполь». Нині простір для тих, хто тікав з-під обстрілів у сталевому місті, розширили. Раніше тут можна було отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги. Тепер у хабі працюватимуть й стоматологи, перукарі і швачки. Переселенцям-пільговикам послуги надаватимуть безкоштовно.

«На проєкт «Я – Маріуполь» минулоріч залучили 590 млн міжнародних інвестицій. Перший центр відкрили у Дніпрі. Звідси розширювали їх мапу. Маємо по Україні 21 такий хаб, – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. – Тут ми отримали співпрацю у соціальному, адміністративному, юридичному напрямках. Дякую за це очільнику міста та голові обласної військової адміністрації».

«Такі центри – це можливість для людей з Маріуполя отримати всю необхідну допомогу в одному місці. Разом з іншими наша організація робить свій внесок у цю справу. Надаємо непродовольчі товари. Через партнерів організували юридичні консультації для переселенців. Допомога буде продовжуватися», – запевнив Верховний Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Віднині при дніпровському хабі допомоги маріупольцям запрацював і побутовий центр. Тут можна підстригтися, попрати, висушити та випрасувати речі. А ще – звернутися до швачки із одягом, який потребує ремонту. Доступні й медичні послуги.

«Загалом у штаті 16 спеціалістів. Всі вони маріупольці. Це вісім машиністів прання, по двоє – швачок і перукарів, – розповіла менеджерка побутового центру «Я – Маріуполь. Турбота» Наталія Тарасенко. – Пільговій категорії маріупольців послуги надаватимуться безкоштовно. Це пенсіонери, люди, котрі мають інвалідність, багатодітні родини, члени сімей загиблих».

Для інших переселенців є прайс-лист. Ціни, кажуть у центрі, доступні. Наприклад, 120 гривень за жіночку стрижку, 150 – за прання пуховика чи пледа.

До вторгнення ворожих сил у Маріуполь Ірина працювала у тамтешній стоматології. Нині разом з двома колегами прийматиме пацієнтів у дніпровському центрі для переселенців.

«Наша стоматологічна клініка у Маріуполі розбита. Вона згоріла через пряме влучання. Фактично знищені і її філії. Фахівці розкидані по країні. Працюють і по таких хабах. Маємо надію, коли повернемося до Маріуполя, відновимо нашу стоматологію», – поділилася стоматологиня Ірина Смоляна.

На прийомі у пані Ірина її землячка. Майя з чоловіком виїхала з Маріуполя у квітні. З сумом вона читає новини про рідне місто. Про свою домівку знає, що стоїть без вікон, у батьківській хаті вже хтось оселився. До центру «Я – Маріуполь» приходить більше як за психологічною підтримкою.

«Раніше приходили сюди за продуктами. Ось відкрилася стоматологія. Вирішила навідатися зі своєю наболілою проблемою, – каже Майя. – Похід сюди – це більш психологічна допомога. Сюди звичніше приходити, бо і лікарі, і пацієнти тут пережили одне й те саме».

Працюватиме побутовий центр «Я – Маріуполь. Турбота» шість днів на тиждень. Неділя – вихідний.