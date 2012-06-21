Посол США в Україні Марі Йованович назвала три пріоритети для президента України після виборів 21 квітня. Відповідну заяву вона зробила на брифінгу Міжнародної місії зі спостереження за виборами ENEMO в Києві.
«Ми продовжимо працювати над трьома напрямками, які, на думку українських громадян і на думку США, також важливі. Зокрема, успішне припинення конфлікту на сході України, процвітаюча зростаюча економіка і уряд, який з повагою ставиться до всіх українських громадян», – сказала Марі Йованович
Посол також підтвердила, що США «будуть співпрацювати з будь-яким президентом, якого оберуть громадяни України».
У першому турі виборів, який пройшов 31 березня, кандидат від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів, чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%). Другий тур виборів призначено на 21 квітня.