Днями під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції Ольги Стефанішиної відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління державним кордоном.

«Інтегроване управління державним кордоном — один зі стратегічних напрямів розвитку держави. Саме тому наше ключове завдання — побудова національної моделі управління державним кордоном відповідно до європейського зразка. Сюди належать розвиток наших інституційних спроможностей і модернізація інфраструктури та процедур. Співпраця з ЄС та наближення до найкращих стандартів та практик у цій царині — не просто технічне завдання, це запорука безпеки нашої держави, наших громадян, а також майбутнього європейського простору», — наголосила Ольга Стефанішина, відкриваючи засідання.

За словами віцепрем’єр-міністра, Україна вже провела аналіз стану інтегрованого управління державним кордоном та розпочала формування оновленої стратегії в цій сфері. Вона акцентувала на необхідності посилення захисту обробки персональних даних як ключового елемента забезпечення права людини на приватність та інформаційну безпеку.

Ольга Стефанішина відзначила важливість тісної міжвідомчої взаємодії для ефективного обміну інформацією, гармонізації стандартів кіберзахисту та оперативного реагування на потенційні загрози. Вона закликала відповідальні органи посилити роботу в цьому напрямі та працювати над удосконаленням механізмів взаємодії.

На засіданні Володимир Нікіфоренко, перший заступник голови Державної прикордонної служби, поінформував про підсумки проведення аналізу стану інтегрованого управління державним кордоном. За підсумками аналізу безпекового середовища зокрема визначено актуальні та потенційні загрози, а також оцінено спроможності й готовність національних суб’єктів України до реалізації 15 європейських компонентів інтегрованого управління кордонами.

У межах засідання учасники робочої групи заслухали доповідь директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка про стан виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами у 2024 році. Директор департаменту повідомив, що із 2023 року реалізовано 24 заходи плану, повністю досягнуто позитивних значень за 132 показниками. Зокрема, Україна взяла участь у спільній операції з FRONTEX «ТЕРРА» щодо протидії нелегальній міграції і контрабанді (на території Литви, Латвії та Естонії) та Global Chain щодо протидії торгівлі людьми.

Андрій Віхтюк зазначив, що на стадії виконання перебувають завдання, за якими необхідно досягти 136 показників. Серед ключових завдань — підготовка до підписання угоди про статус представників FRONTEX та нормативне врегулювання порядку використання баз даних Європейського Союзу.

Учасники засідання заслухали доповідь начальника управління зв’язку та інформаційних систем департаменту охорони державного кордону — начальника зв’язку Адміністрації Держприкордонслужби Миколи Лущика та заступника директора департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби України Ігоря Смірнова про стан функціонування, обміну даними та захисту відомчих інформаційно-комунікаційних систем.

Участь у засіданні офлайн взяли заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв, перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко, заступник голови Державної митної служби України Владислав Суворов.

До зустрічі приєдналися наші партнери: менеджер сектору кордонів та міграції Представництва Європейського Союзу в Україні Барбара Ротовнік, експерт у сфері інтегрованого управління кордонами ЄС Єссе Сеппала, в.о. начальника сектору співпраці з питань передвступу Павел Слівінскі та старший офіцер з міжнародної співпраці — регіональний координатор Марчін Данішевскі управління міжнародної співпраці Європейської агенції прикордонної та берегової охорони FRONTEX, керівник відділу з питань інтегрованого управління кордонами Юрген Ілліг і старший радник з питань інтегрованого управління кордонами та митних питань Йозеф Орескі Консультативної місії Європейського Союзу EUAM, керівник проєктів у сфері управління кордонами і міграцією Міжнародної організації з міграції в Україні IOM Роман Горбовий та керівник групи проєкту «Підтримка Європейського Союзу у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні — Стійкість» Міжнародного центру розвитку міграційної політики ICMPD В’ячеслав Топоров.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра