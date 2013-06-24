В Україні е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила змінидо чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.

Законопроект № 11376 розроблено Мінветеранів спільно з профільним парламентським Комітетом.

На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення – е-Посвідчення ветерана у Дії.

“Перехід до е-Посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням. Дякую парламенту за підтримку!”, – зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

Перехід до електронних посвідчень сприяє ефективному веденню документації для організацій та установ та зменшує витрати на друкування та зберігання паперових документів. Це також сприятиме поліпшенню надання адміністративних процедур, швидкому та ефективнішому доступу до соціальних гарантій.

Важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

Варто зазначити, що Мінветеранів разом із Мінцифри реалізували проект із запровадження е-Посвідчення ветерана у мобільному застосунку Дія. На сьогодні у Дії вже згенеровано понад 300 тисяч е-Посвідчень ветерана.

Нагадаємо, Мінветеранів та Мінцифри запустили Е-посвідчення ветерана у Дії.

Послуги реалізуються Мінцифри спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки «Проекту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції, та за експертної підтримки проекту DT4UA, що фінансує Європейський Союз та впроваджує E-Governance Academy.