Запустили найочікуваніший документ для захисників і захисниць у застосунку Дія — посвідчення ветерана. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У застосунку Дія доступний один із довгоочікуваних документів для українців — посвідчення ветерана. Відтепер понад 1 млн українців можуть скористатися електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях — від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа. Працюємо над цифровізацією сервісів, щоб мінімізувати бюрократію в армії та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою», — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Документ доступний для:

ветеранів війни;

учасників бойових дій;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалих учасників Революції гідності;

членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

членів сім’ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України.

«Наша головна мета — зробити сервіси для ветеранів і ветеранок простими, доступними та швидкими. І це стосується не лише електронних можливостей, а й адміністративних послуг у ЦНАПах. Ми масштабуємо ці проєкти по всій Україні, і вже відкрито 869 Єдиних ветеранських вікон, де без черги можна отримати всю необхідну інформацію та оформити документи. Ще ми розпочали низку проєктів, які невдовзі запрацюють. Впроваджується е-Карта послуг та можливостей у розрізі територіальних громад. Вже відпілотовано на двох областях — Івано-Франківській та Тернопільській. Запущено розробку е-Карти вакансій для ветеранів та ветеранок, що спростить доступ до працевлаштування. Ветеранська спільнота зможе швидко дізнаватися про всі наявні пропозиції на ринку праці, а роботодавці, відповідно, знатимуть про запит ветеранів і ветеранок», — зазначив в. о. Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Як додати посвідчення ветерана в Дії:

Прогортайте всі документи в Дії — натисніть Додати документ.

Виберіть Посвідчення ветерана — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.

Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.

«Підтримка ветеранів — один із ключових пріоритетів роботи для UNDP. Наші зусилля зосереджені на тому, щоб разом із партнерами з уряду, громадянського суспільства та приватного сектору створити необхідні умови та запровадити найефективніші інструменти, щоб полегшити ветеранам доступ до державних послуг та їх отримання. Запуск електронного посвідчення, розробленого за підтримки Швеції, — один із таких інструментів, покликаний спростити та оптимізувати взаємодію з державою для ветеранів і членів їхніх сімей. Ми віримо, що такі ініціативи є одними з основоположних складників процесу справжнього інклюзивного відновлення в Україні», — сказав Заступник Постійного представника Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні Христофорос Політіс.

Користуйтесь будь-де і будь-коли — щоб отримати пільги чи працевлаштуватися. Не переймайтесь, якщо забули документ вдома.

Послуги реалізуються Мінцифри спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансування Швеції, та за експертної підтримки проєкту DT4UA, що фінансує Європейський Союз та впроваджує E-Governance Academy.