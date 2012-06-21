Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На українсько-азербайджанському бізнес-форумі, що відбувся 17 грудня в Баку, чи не найчисельнішою серед українських регіонів була рівненська делегація. Її очолив голова облдержадміністрації Віталій Коваль.
«Завдяки участі президентів України та Азербайджану економічна співпраця між нашими країнами набуває гарних перспектив, – відзначив Віталій Коваль. – Презентував промисловий та аграрний потенціал Рівненщини, провів ділові переговори формату В2В. Моє завдання – повернутися додому не з порожніми руками, а з чіткими домовленостями щодо інвестицій. Дав потенційним інвесторам сигнал: Рівненщина – територія рівних можливостей, і тут бізнес матиме всіляке сприяння з боку влади».
Українцям теж є чого повчитися в Азербайджані: зокрема, рівняни побачили криті квіткові теплиці площею 10 гектарів, оливкову ферму, завод із виробництва кабельно-провідникової продукції.