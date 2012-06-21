Астероїд під назвою 2015 NU13 летить зі швидкістю 14,8 кілометрів на секунду. За розмірами він більший за знаменитий хмарочос The Shard у Лондоні. Ширина астероїда – 408 метрів, висота – 310 метрів.

НАСА пильно стежить за цим об'єктом – він повинен наблизитися до Землі в суботу, 9 січня. Астероїд вважається потенційно небезпечним, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Це твердження стосується таких небесних тіл, які в майбутньому можуть зіткнутися з Землею. Об'єкт називається потенційно небезпечним, якщо він наближається до орбіти нашої планети на відстань менше 0,05 а. е. (майже 19,5 відстані від Землі до Місяця). При цьому його діаметр повинен бути більше 100-150 метрів. Цього достатньо, щоб при зіткненні викликати сильні руйнування на суші або гігантське цунамі. Однак цього разу астероїд 2015 NU13 пролетить повз Землю на великій відстані – вона в 14 разів довша за дистанцію між нашою планетою і Місяцем.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»