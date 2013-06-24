За минулий тиждень у межах реалізації Плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення обстежено 5431 гектар сільгоспугідь. Таку інформацію було оприлюднено на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

Усього з початку року підрозділи ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядові оператори обстежили 67 197 гектарів.

«Україні потрібні машини для розмінування. На сьогодні на наш заклик відгукнулися провідні виробники такого обладнання з кількох країн. І необхідно дуже оперативно опрацювати та запропонувати механізми співпраці з ними. Різні варіанти, зокрема за участі міжнародних донорів. Головне — ми повинні отримати техніку та залучити її до роботи якнайшвидше», — зазначила Юлія Свириденко. Вона наголосила на необхідності пришвидшити вивчення відповідних можливостей вітчизняних виробників.