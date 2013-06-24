Україна закликає США запровадити санкції проти російської металургії та ввести українську руду й інші продукти в західний ланцюг постачання, замінивши на цих ринках росію.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром торгівлі США Джиною Раймондо, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«Сталь — це галузь, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти рф і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитися під санкціями США. Для цього ми закликаємо ввести українську руду та інші продукти в західний ланцюг постачання і замінити на цих ринках росію», — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, важливо прирівняти українські руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення продукції українського експорту від податкових тарифів (принаймні до кінця 2024 року).

Міністр наголосила, що нині дуже важливо допомогти нашій країні подолати енергетичну кризу.