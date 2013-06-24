Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України під головуванням Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляє Урядовий портал.

Руслан Стрілець розповів про етапи відновлення водопостачання, окреслив терміни реалізації запланованого та де і скільки людей вже з питною водою.

«Відновлення постачання води на Півдні – одне з ключових питань засідання президії Конгресу. Актуальна потреба для Херсонщини – нові 50 артезіанських свердловин. Продовжуються роботи з буріння. Попередній дедлайн – 15 жовтня. Прокладання трубопроводів – до 15 листопада. Щоб прискорити виконання цих робіт, Кабінет Міністрів України схвалив рішення, яке спрощує процедуру», – зазначив Руслан Стрілець.

За словами очільника Міндовкілля, близько 1 млн жителів Кривого Рогу та Миколаєва вже забезпечені питною водою з Карачунівського водосховища. Цьому передували роботи із покращення якості води у річці Інгулець шляхом промивання її русла. Нашими службами досягнуто нормального, якісного стану вод.

«Ми маємо розв’язувати всі питання разом. Держава максимально допомагатиме. Але належна організація процесу – за місцевою владою. Безгосподарність і зловживання розцінюватимуться як зрада. Ні на мить не забуваймо: у нас іще триває війна», – наголосив голова президії Конгресу Андрій Єрмак.

Також Руслан Стрілець нагадав про збитки, які завдала росія, підірвавши Каховську ГЕС, а саме:

70% води Каховського водосховища втрачено;

600 тис. га територій постраждали;

146 млрд гривень орієнтовної фінансової шкоди довкіллю.

Невдовзі ми оприлюднимо попередні підсумки роботи місії UNEP в Україні, учасники якої прибули з 20 країн в перші дні катастрофи на Херсонщині. Експерти обраховують не тільки наявні екологічні втрати, але й екосистемні послуги. Цей досвід буде корисний для закладення фундаменту про екосистемні послуги в українському законодавстві.