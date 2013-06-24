Cанкції стають дедалі важливішим елементом боротьби з російською агресією, і світ має дедалі більше посилювати санкційний тиск на росію. Переконання в цьому висловила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на першому Форумі координаторів санкцій у Брюсселі.

Юлія Свириденко акцентувала, що надважливим напрямом скоординованої санкційної політики має стати подальше скорочення доходів росії від сировини. Зокрема необхідно розширити секторальні санкції на сталь і сировину тощо, сформувати глобальний підхід до обмежень імпорту російських алмазів, знизити граничну ціну на сиру нафту, змінити погляди на можливість санкцій щодо атомної енергетики рф та почати обмеження в цій галузі.

«У нещодавній промові путін доручив росатому спільно з міноборони провести випробування російської ядерної зброї. Це чіткий сигнал, що вони свідомо втягують у свою військову машину суб’єкт, який досі не перебуває під санкціями через чутливість технологій та інтеграцію у глобальний ринок», — цитує слова урядовиці Мінекономіки.

Вона зауважила, що потрібно ще більше посилити тиск на росію: «Торік економіка росії помірно впала. Цього року ефект санкцій помітніший. Але для того, щоб виграти, потрібно запроваджувати більше санкцій».