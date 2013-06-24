Міністр енергетики України Герман Галущенко провів двосторонню зустріч із європейським комісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Сторони зустрілися у Брюсселі в межах засідання міністрів енергетики країн Євросоюзу.

Очільник Міненерго поінформував єврокомісара про наслідки нещодавніх російських атак на об’єкти української енергетики.

«Найбільших втрат зазнали теплова і гідрогенерація, а також об’єкти системи передачі електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням Харкова і Харківської області, які лежать у безпосередній близькості до російського кордону і зазнають регулярних обстрілів з усіх видів зброї», — зазначив він.

Герман Галущенко наголосив, що для проходження наступної зими потрібно нарощувати потужності маневрової генерації та здійснювати роботу з децентралізації. У цьому контексті сторони обговорили потреби українських енергетиків у необхідному устаткуванні.

Кадрі Сімсон підтримала позицію української сторони щодо необхідності рішення ENTSO-E для збільшення пропускних спроможностей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії в Україну з європейських країн. Також єврокомісар підкреслила важливість роботи Фонду підтримки енергетики України для закупівель обладнання, потрібного для відновлення і посилення стійкості української енергосистеми.

Обговорюючи підготовку до наступного опалювального сезону, сторони наголосили на завершенні цього року контракту на транспортування російського газу. Міністр розповів про російські атаки на газову інфраструктуру й відзначив важливість українських підземних сховищ газу для європейської енергетичної безпеки. У цьому контексті Герман Галущенко звернув увагу на можливість використання систем ППО сусідніх держав для захисту енергетичних об’єктів, які мають важливе значення, зокрема і для безпеки постачання європейських держав.

Окремо сторони приділили увагу ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та питанням ядерної безпеки, повідомляє Міненерго.

Джерело: Міністерство енергетики