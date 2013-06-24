російська атака на Україну — це відповідь володимира путіна на заклики світу зупинити війну, саме тому важливо посилити тиск на росію. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час координаційної онлайн-зустрічі, в якій узяли участь президенти Польщі — Кароль Навроцький, Литви — Гітанас Наусєда, Латвії — Едгарс Рінкевичс, Естонії — Алар Каріс і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Вони приєдналися до розмови з Варшави.

Лідери висловили співчуття у зв’язку з російською атакою на цивільні об’єкти в ніч на четвер.

Глава держави поінформував, що росія застосувала майже 600 дронів і 31 ракету, зокрема балістичні. Багато будівель зруйновано або пошкоджено, серед них офіси Євросоюзу та Британської ради в Україні, а також Посольство Азербайджану.

«Це відповідь путіна на заклики світу зупинити війну. росія відмовилася припиняти вбивства — вони навіть сказали «ні» Президентові Трампу. Ми бачимо негативні сигнали від росії щодо можливого саміту на рівні лідерів. Щиро кажучи, ми вважаємо, що путін досі зацікавлений лише у продовженні цієї війни. Саме тому нам потрібен новий сильний тиск на росію: жорсткі санкції, сильні тарифи як з боку Європи, так і з боку Америки», — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо Президент наголосив на важливості гарантій безпеки. Основою має бути сильна українська армія, що охоплює довгострокове фінансування українських військових, постачання зброї та виробництво озброєнь.

«Коли ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібні чіткі відповіді: хто допоможе нам захищатися на землі, в повітрі та на морі, якщо росія знову нападе. І як саме ви можете взяти участь — я прошу вас визначити свою роль», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що США готові стояти поряд із Європою в наданні гарантій безпеки, саме тому важливо, щоб кожен визначив свій внесок.

«Ми домовилися з Президентом Трампом, що Америка буде частиною гарантій безпеки. Це добре, і це надзвичайно важливе рішення. Президент Трамп вважає, що європейці повинні очолити цей процес, але Америка готова долучитися й допомогти координувати його», — акцентував глава держави.

Кароль Навроцький зазначив, що аналізував економічну ситуацію в росії. Вона свідчить про те, що санкції працюють. Зокрема про це він говоритиме із Президентом США під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня. Президент Польщі наголосив, що не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Гітанас Наусєда зауважив, що всі розуміють: російський очільник не хоче миру. Його дії свідчать про те, що він намагається окупувати якомога більше територій. За словами Президента Литви, єдиний спосіб досягти миру — це сила, зокрема через санкції.

Алар Каріс підтримав пропозицію, що має бути детально прописано, яка країна й що конкретно робитиме для гарантування безпеки Україні. Після цього з’явиться можливість рухатися далі.

Едгарс Рінкевичс наголосив, що зараз дуже важливо посилити тиск на росію та запровадити нові санкції. Він додав, що латвійські військові експерти долучені до спільної роботи в межах коаліції охочих.

Метте Фредеріксен зазначила, що минуло майже два тижні з моменту зустрічі у Вашингтоні, утім немає жодних ознак того, що російська сторона справді готова до переговорів на рівні лідерів. Саме тому, на її думку, зараз важливо посилити тиск на росію. Прем’єр-міністр Данії відзначила результати данської моделі та спроможності української оборонної промисловості. За словами Метте Фредеріксен, Україна може виробляти значно більше, саме тому важливо забезпечити необхідне фінансування, повідомляє Офіс Президента.