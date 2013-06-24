Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович у межах весняної сесії ПАРЄ представила звіт про свою діяльність за 2022 рік. Хоч територіально звіт охоплює ситуацію в царині захисту прав людини у всіх 46 країнах-членах РЄ, більшу його частину було присвячено Україні.

За словами Дуні Міятович, війна, яку розв’язала росія 24 лютого 2022 року, призвела до катастрофічних наслідків із правами людини в Україні. І це вплинуло не лише на Європу, а й на інші країни. Комісар РЄ зазначила, що 2022-й «запам’ятається як рік масових звірств на європейській землі. Ось уже понад 400 днів російські збройні сили в Україні вбивають, калічать та переміщують десятки тисяч людей, серед яких багато дітей», — заявила Дуня Міятович.

За час воєнної агресії росії проти України Офіс Комісара РЄ з прав людини здійснив кілька екстрених місій в Україну.

«Під час поїздки із 2 по 7 травня 2022 року я побачила, що лише за два місяці війна спричинила величезні людські страждання, зокрема загибель тисяч мирних жителів, переміщення мільйонів людей, викрадення дітей, а також численні тортури, позасудові страти, незаконні затримання та сексуальне насильство», — розповіла Дуня Міятович. За її словами, жителі Ірпеня, Бучі та Бородянки розповіли їй «шокуючі речі про порушення прав людини, які скоїли російські війська».

Права українських дітей, яких силоміць розлучили з рідними і перемістили в рф або на тимчасово окуповані території, стали головним предметом візиту Дуні Міятович в Україну минулого місяця. За її словами, від депортації до росії постраждали кілька категорій дітей: діти без супроводу дорослих, сироти та з дитячих будинків.

У рф дітей, вивезених з України, віддають у прийомні сім’ї, «не докладаючи достатніх зусиль для встановлення контакту з їхніми родичами чи законними опікунами в Україні. Надання дітям з України російського громадянства та їхнє подальше всиновлення в рф «заохочують державні чиновники. І це попри те, що дітей, розлучених з батьками внаслідок надзвичайної гуманітарної ситуації, не можна вважати сиротами і тому не можна всиновлювати», — наголосила Дуня Міятович.

Відповідаючи на запитання члена української делегації із групи консерваторів Олексія Гончаренка, які конкретні кроки потрібні, щоб усіх незаконно вивезених в рф українських дітей повернути додому, Дуня Міятович заявила: «Це надзвичайно складне і болюче питання. Передусім маємо визнати, що в нас є проблема: жодна міжнародна правозахисна організація не має доступу на територію росії».

Щоб налагодити процес повернення дітей їхнім родичам та опікунам, потрібні точні верифіковані дані про місце перебування та статус дітей в рф. На сьогодні над цим працюють українські неурядові організації спільно з російськими неурядовими організаціями, активістами та інколи простими громадянами, які хочуть допомогти. «Вони роблять величезну роботу, але це лише крапля в морі й не може зрівнятися з діяльністю, яку можливо вести на державному рівні», — визнала Дуня Міятович.

Офіс Комісара РЄ з прав людини підтримує діалог із представником ООН з прав дітей та іншими міжнародними організаціями, щоб вирішити це питання.

«Але не можу вам сказати: так, ми знаємо спосіб, як повернути дітей. У нас є лише чітке зобов’язання як міжнародної спільноти розв’язати цю проблему», — сказала Дуня Міятович.

Вона ще раз наголосила, що це неможливо зробити без необмеженого доступу до місць на території росії, де можуть перебувати діти з України, зокрема тих, що відомі як дитячі табори відпочинку. «Звичайно, ми чуємо, що дітей повертають. І дуже цьому раді, але ці цифри надзвичайно малі», — зазначила Дуня Міятович.