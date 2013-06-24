На виконання доручення Президента Володимира Зеленського керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустрічі з амбасадорами фандрейзингової платформи United24, відомими акторами, кінорежисерами та продюсерами. Говорили, як сприяти поверненню на батьківщину українських дітей, яких незаконно вивезла росія, а також підтримувати єдність світової спільноти навколо України. Відбулася зустріч із французьким кінорежисером Мішелем Азанавічусом, американською акторкою з України Іванною Сахно та канадською акторкою Кетрін Винник, американським актором, режисером і продюсером Лієвом Шрайбером, британським режисером-документалістом Андре Сінгером.

Очільник Офісу глави держави зазначив, що в питанні повернення українських дітей, як і в боротьбі з державою-агресором на полі бою, вирішальну роль відіграє світова єдність. Ми шукаємо можливості та інструменти, за допомогою яких зможемо повернути наших дітей, депортованих росією з окупованих територій України. Допомогти цьому може співпраця з міжнародними організаціями, медіа, публічними особами, які б постійно привертали до проблеми увагу всього світу.