Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у презентації білої книги «Захист дітей від примусового переміщення та депортації». Це перший документ, який напрацювала Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA.

«Четвертий пункт формули миру та ініціатива Bring Kids Back UA, яку започаткував Президент України Володимир Зеленський, мають чітку мету: повернути кожну викрадену дитину додому. Без умов. Без винятків. Це не просто державна ініціатива — це наш обов’язок перед дітьми та майбутніми поколіннями», — сказав Андрій Єрмак.

Над білою книгою працювали понад 15 міжнародних експертів та організацій у галузі міжнародного права. Цей документ розкриває систематичний характер депортації та примусового переміщення дітей, які здійснює держава-агресорка. У ньому чітко зафіксовано всі докази.

Андрій Єрмак закликав учасників зустрічі об’єднати зусилля заради повернення українських дітей додому, спонукати країни розробляти дієві інструменти для захисту прав дитини, враховуючи рекомендації білої книги.

«Ми не просто презентуємо документ — ми спонукаємо до дій. Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити ці злочини та зробити все можливе для повернення наших дітей. Адже захищаючи їхнє майбутнє, ми захищаємо майбутнє всього людства», — підсумував очільник Офісу Президента.

Радниця — уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зазначила, що Україна із самого початку наголошувала, що росія викрадає українських дітей, щоб знищити майбутнє нашої країни.

«Ця біла книга — частина ширших зусиль щодо захисту прав дітей та їхнього повернення в Україну. Ми діятимемо, щоб ці діти могли знову повернутися до своїх сімей», — запевнила вона.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що всіх причетних до цього злочину — від солдатів до найвищого керівництва росії — необхідно притягнути до відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що правова основа, яку закладає біла книга, допоможе Україні заручитися підтримкою партнерів у межах імплементації четвертого пункту формули миру.

Старша радниця з питань перехідного правосуддя Фонду «Партнерство за сильну Україну»Шаранжіт Пармар наголосила, що росія використовує дітей як інструмент для досягнення своїх політичних цілей, порушуючи принципи міжнародного права.

На презентації також були присутні члени Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, представники країн — членів міжнародної коаліції за повернення українських дітей, народні депутати, представники українських та міжнародних правозахисних організацій. Захід модерувала радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Розроблення білої книги було здійснено за підтримки Фонду «Партнерство за сильну Україну».

Джерело:

Офіс Президента