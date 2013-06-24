Один із пріоритетів держави та уряду — забезпечення ветеранів та військовослужбовців засобами реабілітації.

«Держава забезпечує безплатними якісними допоміжними засобами реабілітації кожного, хто цього потребує. Зокрема йдеться про військовослужбовців та ветеранів, які, захищаючи країну, ризикують найціннішим — власним життям і здоров’ям», — зазначив заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко під час III Міжнародного конгресу координаційної платформи «ВзаємоДія». Він додав, що завдання держави — вибудувати систему, яка повертає ветеранів до повноцінного, гідного й справедливого життя. Систему, що працює не просто на папері, а дає змогу кожній конкретній людині відчувати підтримку та допомогу держави.

Серед заходів, спрямованих на полегшення доступу військовослужбовців та ветеранів війни до безплатного протезування, які ініціювало та втілює Міністерство соціальної політики, — спрощення та вдосконалення процесу забезпечення допоміжними засобами реабілітації.Заявку на отримання допоміжного засобу реабілітації можна подати через соціальний портал Мінсоцполітики soc.gov.ua після проходження оцінювання повсякденного функціонування особи. Таке оцінювання та призначення ДЗР здійснюють експертні команди, які з 1 січня замінили застарілу систему МСЕК.

Можна подати заяву до найближчого ЦНАПу, структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або через соціального працівника закладу, де людина отримує медичну чи реабілітаційну допомогу.

Ще один захід — розширення можливостей отримання високофункціональних протезів. Учасники бойових дій можуть отримувати високофункціональні протези без проведення первинного протезування, якщо це рекомендує мультидисциплінарна реабілітаційна команда, а також у разі високої ампутації верхньої або нижньої кінцівки чи двох нижніх кінцівок. Раніше отримати такий виріб можна було лише через 12 місяців після первинного протезування.

Також підвищено граничну вартість протезів: верхньої кінцівки — до майже 4,3 мільйона гривень, нижньої — до 3,8 мільйона гривень.

Серед заходів — дерегуляція роботи протезних підприємств. Кожен, хто потребує протезування, може самостійно обрати, де саме отримати якісний протез. Вартість покриває держава. Нині на ринку допоміжних засобів реабілітації працює понад 100 підприємств.

На онлайн-платформі protez.msp.gov.ua можна знайти покрокові роз’яснення та відповіді на поширені запитання про державну програму безоплатного забезпечення допоміжними засобами реабілітації.

Володимир Василенко зазначив, що один із пріоритетів державної політики — створення ефективної системи реабілітації для осіб з інвалідністю, зокрема серед військовослужбовців та ветеранів війни. У цьому напрямі важливу роль відіграють спеціалізовані заклади, які забезпечують комплексну підтримку, — від фізичного відновлення до соціальної інтеграції.

На Київщині, Львівщині, у Вінниці та Івано-Франківську працюють центри реабілітації,де створено умови длянавчання людей з інвалідністю. У таких закладах ветерани можуть опанувати навички управління кріслом колісним. Особи з інвалідністю з порушеннями зору можуть на спеціальних навчальних майданчиках набути базові навички для орієнтування у приміщенні й поза ним.

Джерело: Міністерство соціальної політики