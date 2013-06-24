Якісний мобільний зв’язок та доступ до інтернету є критично важливими, особливо під час знеструмлень. Скоро українці зможуть повідомляти про проблеми зі зв’язком та мобільним інтернетом через застосунок Дія — Уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Як це працюватиме

Якщо ви не можете завантажити сторінку, додзвонитися до рідних або надіслати повідомлення — залиште відмітку на карті в застосунку Дія. Навіть в офлайн-режимі — дані надійдуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), щойно пристрій під’єднається до інтернету.

НКЕК проаналізує отриману інформацію та разом з мобільними операторами працюватиме над усуненням проблем зі зв’язком у вказаному на карті місці.

Стабільний мобільний зв’язок є питанням безпеки та комфорту громадян. Це можливість бути на контакті з рідними, викликати екстрені служби та отримувати оперативну інформацію, наприклад, перевіряти карту повітряних тривог.

Послуга запрацює найближчим часом. Стежте за оновленнями.