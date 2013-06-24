ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції
походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє про фактичне закінчення 18.08.2023 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.07.2018 № АД-392/2018/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації».
Міністерство економіки України