ПОВІДОМЛЕННЯ

про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє про фактичне закінчення 05.01.2025 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан.

Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.12.2019 № АД-431/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими иліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан».

Міністерство економіки України