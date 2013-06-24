ПОВІДОМЛЕННЯ

про фактичне закінчення строку застосуванняостаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє про фактичне закінчення 26.03.2025 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації.

Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.02.2020 № АД-438/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації».

Міністерство економіки України