Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАТЛАНТІК» та товариства з обмеженою відповідальністю «ГІДРОПРОМ», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 07.07.2025 № АД-586/2025/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки (далі – розслідування).

Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України матеріали про хід проведення зазначеного розслідування та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку його проведення.

Беручи до уваги зазначене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 10.07.2026 № АД-606/2026/441-01, згідно з яким продовжила до 14 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних акумулювальних водонагрівачів походженням з Китайської Народної Республіки.

Рішення Комісії від 10.07.2026 № АД-606/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі