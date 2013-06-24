ПОВІДОМЛЕННЯ

про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів

щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації

Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 28.06.2025 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Зазначені заходи були застосовані відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 22.05.2020 № АД-446/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації».

Міністерство економіки України