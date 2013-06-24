Президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками українського громадянського суспільства, обговорив з ними план перемоги та закликав працювати разом для реалізації його пунктів. За словами глави держави, громадянське суспільство може допомогти в об’єднанні і самих українців, і світової спільноти довкола підтримки України. Для нашої перемоги потрібна саме така єдність, як була в перші дні повномасштабного російського вторгнення.