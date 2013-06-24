У квітні 2024 року з’явився новий сервіс у застосунку Дія, за допомогою якого українці повідомляють про пошкодження та руйнування житла через російську агресію до міжнародного Реєстру збитків. Відтепер скористатися послугою та подати заяву можна на порталі Дія. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дані з міжнародного Реєстру збитків стануть основою майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Про які типи житла можна повідомити до Реєстру:

приватний будинок; квартиру; дачний будинок; садовий будинок; інше житлове приміщення.

Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Щоб скористатися послугою:

Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі Дія за допомогою електронного підпису. Виберіть у розділі Каталог послуг — Заява про відшкодування збитків, натисніть Подати заяву. Заповніть заяву — підтвердьте автозаповнені дані або додайте необхідну інформацію. Перевірте сформовану заяву, засвідчте електронним підписом та натисніть Відправити.

Дія — цифровий інструмент відбудови України. Розширюємо сервіс, щоб збитки від російської агресії були максимально відшкодовані.