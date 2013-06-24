Повітряні сили ЗСУ для захисту українського неба від російських загарбників потребують різних систем ППО та ракет до них, а також авіаційних ракет.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, коментуючи питання потреб Повітряних сил для захисту українського неба.

«Якщо ми говоримо про підтримку, то нам передусім потрібні установки та ракети до них, оскільки ракети є витратним матеріалом, і, як ми бачимо, протягом останнього місяця ворог досить активно намагався проводити комбіновані атаки, використовуючи різні типи озброєння - це і крилаті, керовані ракети, гіперзвукові, в тому числі із застосуванням великої кількості «Шахедів». Звичайно, що кожна ракета із типів ППО - будь-то Gepard, NASAMS або Patriot - має виконувати певну свою функцію. Ці установки мають прикривати одна одну, оскільки досить часто ворог намагається атакувати різними дешевшими засобами, які досить складно знищити за допомогою певних систем.

Він намагається уразити такі установки, як Patriot, однак звичайно, що коли ця система працюватиме в комплексі із застосуванням таких установок як Gepard, які є вбивцями «Шахедів», звичайно, що наша система ППО стане в рази ефективнішою. Крім того, звісно, що нам потрібні і ракети до ПЗРК різних типів, оскільки їх використовують як на фронті у боротьбі з авіацією противника та безпілотниками, так і під час відбиття повітряних атак мобільним вогневими групами.

Тому переважно це, звичайно, якщо ми говоримо про установки – це Patriot і ракети до них. Ну і звісно, що нам треба ракети і до нашої авіації – це крилаті ракети, Storm Shadow, SCALP, можливо Taurus, якщо нам передадуть. Ну і різні авіаційні ракети», - поінформував Євлаш.

Речник Повітряних сил подякував партнерам за підтримку в боротьбі з російським агресором.

Джерело: Укрінформ