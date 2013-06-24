У Збройних силах розпочався масштабний проєкт «Лінія дронів», який ініціював Президент України. Його мета — розвиток найкращих підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду в Силах оборони. Проєкт передбачає створення мережі спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців. Долучитися можуть військовослужбовці й цивільні спеціалісти.

«Лінія дронів» — це масштабування найефективніших рішень в армії. А саме створення killzone на 10—15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття», — наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Програма вже отримала 4,6 млрд грн додаткового фінансування від Міністерства оборони, яке буде спрямовано безпосередньо на підрозділи: закупівлюБпЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

До проєкту долучені провідні БпЛА-підрозділи ЗСУ: «Рарог», К-2, «Фенікс», «Ахіллес» та «Птахи Мадяра». Подати заявку на участь можна на сайті droneline.army.gov.ua або через гарячу лінію 0-800-301-314, а також приєднатися через застосунки «Дія» або «Армія+». Після заповнення анкети кандидати проходять відбір — співбесіду та тестування. Для військових передбачено можливість переведення до підрозділу, для цивільних — супровід від ТЦК до місця служби. Кожен новобранець «Лінії дронів» проходитимеспеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів (БЗВП), в яку входять тактична підготовка, навчання роботи з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.

До проєкту можуть долучитися оператори БпЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами, повідомляє Міністерство оборони.