5 липня у Міндовкіллі відбувся круглий стіл на тему: «Захист екологічних прав в Україні та світі». За словами заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко, метою заходу було обговорити в експертному колі правників механізми, спрямовані на захист екологічних прав людини. Одним із таких інструментів державної політики є екологічний контроль, а реформа державного екологічного контролю є передумовою сталого відновлення довкілля. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У круглому столі взяли участь:

Олена Крамаренко, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Олена Криворучкіна, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Борис Індиченко, керівник СЕП Офісу Генерального прокурора.

Ганна Вронська, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ігор Зубович, в.о. Голови Державної екологічної інспекції України.

Олена Грипич, державний експерт експертної групи з питань Зеленого курсу, довкілля та клімату Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Ян Берназюк, суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доцент юридичних наук, професор.

Наталія Малишева, академік НАПрН України, професор, доктор юридичних наук, завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Віталій Зуєв, кандидат юридичних наук, доцент, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ольга Кулик, директор департаменту екології, енергетики та зеленої економіки Федерації роботодавців України Презентація.

Олена Кравченко, директор «Екологія-Право-Людина».

Інна Силантьєва, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Член Секретаріату Громадської Ради при комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

«Важливо зазначити, що захист екологічних прав створює умови для функціонування нормальної життєдіяльності суспільства, що особливо важливо під час воєнного стану. Правнича наука налічує багато механізмів, які дозволяють захищати екологічні права в Україні і ця тема об’єднує всіх учасників круглого столу. Варто зазначити, що цей напрям є невід'ємною складовою впровадження європейської екологічної політики. Тому реформа державного екологічного контролю, про яку ми сьогодні будемо говорити в тому числі, є однією з ключових ініціатив, яка дозволить нам реалізувати наші євроінтеграційні прагнення», – зазначила Олена Крамаренко.

Під час круглого столу були окреслені основні напрямки реформи держекоконтролю. Міндовкілля разом з науковцями, громадськістю зараз активно працюють над реформою, яка включатиме:

впровадження нових підходів контролю, основною метою яких стане “запобігання шкоді довкіллю, а не “покарання”;

введення нових видів відповідальності за шкоду довкіллю;

встановлення справедливих штрафів за порушення природоохоронного законодавства;

прозорість та цифровізацію процесу;

оперативність та ефективність реагування на екологічні порушення.

«Реформа держекоконтролю передбачає запровадження адміністративно-господарських санкцій за шкоду довкіллю, що спонукатиме дотриманню підприємствами норм чинного законодавства України та впровадженню сучасних технологій у виробництво. Відкритий, справедливий та неупереджений розгляд справ про накладення штрафних санкцій є її ключовим елементом. Успішне впровадження реформи державного екологічного контролю сприятиме досягненню екологічної безпеки та зеленому розвитку України», – додала Олена Крамаренко.