Під головуванням голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Олега Іващенка відбулося чергове засідання ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в якому взяли участь міністр оборони Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, секретар Координаційного штабу Дмитро Усов, а також інші посадовці міністерств і відомств.

На засіданні було обговорено юридичні аспекти діяльності Координаційного штабу, Групи ведення переговорного процесу та Громадської ради Координаційного штабу.

Окремо члени ради розглянули Концепцію діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Обговорено також механізм запровадження додаткової винагороди для військовослужбовців за взяття військовослужбовців держави-агресора в полон.

Особливу увагу члени ради приділили питанню комунікації центральних органів виконавчої влади із членами сімей зниклих безвісти та військовополонених.

За підсумками засідання учасники визначили пріоритетні напрями подальшої роботи й актуальні заходи звільнення з полону держави-агресора оборонців України, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.