Радіолокаційний знімок астероїда з'явився в Twitter. Працівники з Пуерто-Ріко на час, коли робили фотографію, теж були в захисних масках. «#TeamRadar і співробітники @NAICobservatory вживають необхідних заходів безпеки, поки триває спостереження. На цьому тижні ми зафіксували навколоземний рух астероїда 1998 OR2, який виглядає так, ніби на ньому захисна маска!», – пожартувала команда.
«Невеликі топографічні особливості, такі як пагорби і гірські гряди на одному кінці астероїда, вражаючі з наукової точки зору самі по собі. Але так як наші думки зараз зосереджені на епідемії COVID-19, ці особливості нагадали всім захисну медичну маску», – розповіла представник обсерваторії Енн Вірккі.
Як передає CNN, довжина об'єкта перевищує 4 км. 1998 OR2 пролетить 29 квітня на відстані понад 6 мільйонів кілометрів від Землі 29 квітня. Астрономи попередили, що наступного разу астероїд продетить втричі ближче до планети і це трапиться через 59 років. Тому зараз вони уважно вивчають орбіту його руху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»