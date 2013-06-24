У Львові в Українському католицькому університеті завершилося навчання за програмою з ветеранського лідерства. Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова привітала перших ветеранів і ветеранок, які успішно завершили навчальний курс, та особисто вручила їм дипломи.

Протягом чотирьох місяців ветерани опанували лідерські навички, основи державного управління, комунікації та формування особистого бренда. Один із модулів навчання було присвячено юридичним аспектам державного управління та діяльності політичних партій. Студенти отримали цілком доречну нагоду зустрічатися з політиками, урядовцями та журналістами.

На випускному заході його учасники представили та захистили свої проєкти перед експертним журі, до складу якого увійшли відомі представники влади, колишні депутати та міністри.

Головна мета навчальної програми — залучити ветеранів до участі у політиці на рівні громад та держави, надаючи їм практичні знання і навички. Окрім чотиримісячного курсу в УКУ, в навчання входили регіональні тренінги для тих, хто хоче розвиватися у царині громадської та політичної діяльності, а такожміжнародні поїздки за кордон, де учасники переймали досвід участі ветеранів у державних процесах.

«Міністерство у справах ветеранів бачить у вас надійних партнерів. Ви наші колеги з імплементації ветеранської політики, на яких ми дуже розраховуємо. Не так важливо, на якому рівні політики ви працюватимете, наші двері відчинені. Отож надалі працюймо разом», — зазначила Наталія Калмикова під час вручення дипломів.

Випускники програми вже розпочали активну роботу у своїх громадах, окремі з них отримали нові посади, започаткували власні проєкти на місцях та публікують колонки в медіа, повідомляє Мінветеранів.