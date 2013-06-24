Президент Володимир Зеленський, зустрічаючись із міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом, подякував за підтримку України та безперервну допомогу українським воїнам від Нідерландів.

«Ми вдячні за ваші системи ППО насамперед. Думаю, що ви відчуваєте те, що це справді допомагає українцям дуже сильно, особливо «петріоти» та інші системи. Це дуже важливо. Дякую за останній пакет», — сказав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна та Нідерланди мають спільну мету: мир, безпека та стабільність у Європі. Він запевнив, що позиція Нідерландів щодо підтримки України незмінна.

«Ми віримо в принцип «мир завдяки силі», і Україна має сидіти за столом переговорів у найсильнішій позиції. Нідерланди залишатимуться надійним партнером України», — наголосив Каспар Велдкамп.

Він додав, що Нідерланди не лише надають політичну та військову підтримку, а й допомагають з відновленням енергетики. У межах ЄС країна продовжує роботу над новим санкційним пакетом щодо зупинення російського тіньового флоту.

Пошук механізмів притягнення росії до відповідальності за її злочини, міжурядовий діалог щодо євроінтеграції та очікування від Саміту НАТО в Гаазі — про це йшлося на зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом.

«росія спричинила величезну кількість руйнувань та завдала шкоди на всій території України. Збитки від її агресії на рівні всієї держави і на локальному рівні для державних, приватних компаній, домогосподарств тощо збільшуються щодня. У цьому разі логіка Міністерства юстиції полягає в тому, щоб підтримувати українські юридичні особи в їхніх позовах до росії щодо відшкодування завданих збитків. Такі суб’єкти мають суверенне право визначати юрисдикцію для подачі позову. У цьому допомога Нідерландів стала б для нас ключовою», — повідомила віцепрем’єр-міністр.

Окремо співрозмовники обговорили динаміку переговорного процесу щодо вступу України в Європейський Союз та підготовку до першого засідання міжурядового діалогу Україна — Нідерланди з питань європейської інтеграції, що відбудеться у квітні цього року.

Каспар Велдкамп наголосив на важливості постійного діалогу та обміну для належного інформування громадськості та парламенту Нідерландів про прогрес України на шляху трансформацій. За його словами, Нідерланди залишаються надійним партнером України на її шляху до ЄС, готові надавати всебічну підтримку та сподіваються, що швидкість цього процесу буде базуватися на заслугах.

Під час двосторонніх переговорів міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з нідерландським колегою дипломати обговорили підготовку 16-го санкційного пакета ЄС, досягнення справедливого миру, просування України до вступу в ЄС та НАТО, відновлення енергетики та посилення санкційного тиску на росію. Сторони погодилися з необхідністю збільшення ціни війни для агресора, посилення санкцій та закриття шляхів їхнього обходу.

Джерела: Офіс Президента

Служба віцепрем’єра МЗС