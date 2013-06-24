Україна продовжує нарощувати темпи оформлення товарів за процедурою спільного транзиту (NCTS): за І квартал 2025 року Держмитслужба оформила 25,8тис. транзитних декларацій, що на понад 2тис. більше, ніж за попередній. Це найбільша кількість декларацій за квартал з початку приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Зокрема, у країнах — учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту успішно завершено понад 18,5тис. переміщень, розпочатих митними органами України (як митниця відправлення).Водночас в Україні успішно завершено 7,3тис. переміщень, розпочатих в інших країнах — учасницях конвенції (як митниця призначення), що в 1,4 раза більше за попередній період.

Загалом з початку міжнародного застосування процедури спільного транзиту 1 жовтня 2022року Держмитслужба оформила понад 162 тис. декларацій, з яких 125,7 тис. — як митниця відправлення і 36,3 тис. — як митниця призначення. Щодо гарантування під час процедури спільного транзиту в І кварталі 2025 року в системі управління гарантіями NCTS зареєстровано 16 загальних гарантій (97чинних станом на початок квітня 2025 р.) та 3556 індивідуальних гарантій (9217 чинних станом на початок квітня цього року), повідомляє Мінфін.