росія робила високу ставку на масовану атаку і хотіла залишити українців без світла на Новий рік, але українська ППО продемонструвала дуже високу ефективність. Як передає Укрінформ, це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

«Десята масштабна атака. росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні. Українські сили ППО продемонстрували неймовірний рівень вправності й ефективності. Збито 54 із 69 ракет», — написав Денис Шмигаль.

Глава уряду додав, що не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб’єкти. У деяких областях застосовують екстрені відімкнення, щоб уникнути аварій у мережах.

«Наші енергетики вже працюють, щоб усе відремонтувати. Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів», — додав Денис Шмигаль. Він наголосив, що українці вистоять і переможуть.