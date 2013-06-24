Україна і Данія працюють над розширенням оборонного партнерства за напрямами, які відповідають пріоритетам Сил оборони. Ідеться про закупівлю українських дронів та перехоплювачів, локалізацію виробництва в Данії, розвиток ППО і підтримку українських ракетних спроможностей.

Міністр оборони Михайло Федоров провів розмову з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Сторони обговорили подальші кроки співпраці, які дають змогу зберегти ініціативу на боці України в усіх доменах війни.

Провідна тема розмови — закупівля для потреб Сил оборони України дронів українського виробництва, зокрема перехоплювачів. У розмові йшлося про масштабування успішної данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дає змогу партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. Із 2024 року завдяки цьому механізму вдалося залучити майже $3 млрд для виробництва українського озброєння: зокрема понад 200 тисяч БпЛА, тисяч засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), українських ракет та іншого.

Україна розраховує на подальше масштабування закупівель в межах данської моделі, що дасть змогу швидше забезпечувати фронт і водночас інвестувати в українську оборонну промисловість. Михайло Федоров запросив якомога швидше надання додаткової допомоги до наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться у червні, для подальшої реалізації стратегії оборони. Окремо обговорили перспективи Drone Deal між Україною та Данією.

Ще один ключовий напрям — розвиток протиповітряної оборони та підготовка власного антибалістичного проєкту. Українська сторона запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи. Зокрема йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього рішення.

Михайло Федоров подякував Данії за якісну допомогу, а також особисто Троельсу Лунду Поульсену — за лідерство і послідовну підтримку, повідомляє Міноборони.