Відтепер працездатні батьки полонених та зниклих безвісти ветеранів війни зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Відповідні зміни до Положення про ЄДРВВ вніс Кабінет Міністрів України за ініціативи Мінветеранів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це рішення дозволить працездатним батькам скористатися соціальними пільгами, що передбачені для родин Захисників і Захисниць України, до моменту звільнення військовослужбовця або офіційного визнання його безвісно відсутнім чи загиблим.

Раніше такої можливості для працездатних батьків не було, що створювало правові обмеження у доступі до державних гарантій.

«Ми зробили цей крок, щоб підтримати родини наших Захисників і Захисниць чиї діти у полоні чи зниклі безвісти, аби дати їм змогу скористатися правами, що гарантує держава. Це — про справедливість, про людяність і про вдячність кожній родині, яка чекає на повернення свого Героя чи Героїні. Дякую Уряду за підтримку цієї ініціативи», — зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Відтак, отримати відомості із ЄДРВВ можуть:

чоловік/дружина;

батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.

Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Нагадаємо, із 2 січня 2025 року цифровізовано послугу отримання витягу із Єдиного державного реєстру ветеранів війниу Центрах надання адміністративних послуг.