Співпрацю між оборонними індустріями України та ЄС обговорили в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубіліус.

«Подальше зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю життєво важливе для посилення обороноздатності та готовності ЄС до будь-якої майбутньої агресії», — зазначив глава українського уряду в розмові. Він наголосив, що Україна потребує більше артилерійських систем та боєприпасів, зміцнення ППО, а також примноження виробництва далекобійної зброї.

Прем’єр-міністр відзначив позитивний приклад данської моделі купувати зброю для України в українських виробників і закликав європейські держави долучатися до цієї ініціативи. Денис Шмигаль переконаний, що українська оборонна промисловість має бути інтегрована в ланцюжки постачання ЄС з виробництва зброї та військової техніки. Він висловив сподівання, що відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві у вересні цього року сприятиме зміцненню спів праці між оборонними індустріями України та Європейського Союзу.

Крім іншого, сторони обговорили доступ українських виробників до європейських фондів, посилення санкцій проти росії та реалізацію Плану перемоги Президента України, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.