Під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції Ольги Стефанішиної з помічником Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борісом Руге йшлося про ключові напрями співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом, нагальні безпекові виклики, а також досягнення справедливого та стійкого миру.

Ольга Стефанішина висловила подяку Альянсу за підтримку України та наголосила на важливості подальшої консолідації зусиль для посилення обороноздатності та стійкості держави.

Сторони обговорили комплексний пакет допомоги Україні, що містить невідкладні середньо- й довгострокові проєкти та завдяки якому Україна отримує нелетальну допомогу.

«Ми розглядаємо комплексний пакет допомоги як важливий інструмент для розвитку оборонних можливостей України, досягнення взаємосумісності із силами Альянсу та просування реформ у секторі безпеки та оборони», — наголосила віцепрем’єр.

Учасники зустрічі підтримали Спільний центр НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), що нещодавно розпочав роботу в польському місті Бидгощ. Ольга Стефанішина висловила вдячність колегам за зусилля, які уможливили його відкриття, і підкреслила бажання України брати активну участь у програмах і проєктах Альянсу, пов’язаних зі стійкістю, інноваціями та новими технологіями ведення війни.

Сторони позитивно відзначили роботу Ініціативи НАТО з безпекової підтримки і підготовки для України (NSATU), що керуватиме координацією допомоги Україні, у німецькому місті Вісбаден.

Представник команди Генсекретаря НАТО запевнив у непохитній підтримці України та подальшому зміцненні співпраці, повідомляє Служба віцепрем’єр-міністра.